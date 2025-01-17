17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في جرد الطيبة - بعلبك وحقل القليعة - مرجعيون
Lebanon 24
17-01-2025
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 17 /1 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة - بعلبك وحقل القليعة - مرجعيون".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وحقل اليابسة ووادي قنوبين
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وحقل اليابسة ووادي قنوبين
17/01/2025 10:30:19
17/01/2025 10:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سكان راشيا وبعلبك.. إليكم هذا البيان من الجيش
Lebanon 24
إلى سكان راشيا وبعلبك.. إليكم هذا البيان من الجيش
17/01/2025 10:30:19
17/01/2025 10:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع دار الفتوى في بعلبك مع فاعليات معربون: الجيش هو المدافع الأول عن الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
اجتماع دار الفتوى في بعلبك مع فاعليات معربون: الجيش هو المدافع الأول عن الأراضي اللبنانية
17/01/2025 10:30:19
17/01/2025 10:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة - بعلبك
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة - بعلبك
17/01/2025 10:30:19
17/01/2025 10:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
بعلبك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... ناصيف زيتون لزوجته دانييلا رحمة: "الله يكون معك"
Lebanon 24
بالفيديو... ناصيف زيتون لزوجته دانييلا رحمة: "الله يكون معك"
08:34 | 2025-01-16
16/01/2025 08:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في دمشق... شاهدوا ما حصل بين سكان حيّ مسيحيّ ومسلّحين
Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في دمشق... شاهدوا ما حصل بين سكان حيّ مسيحيّ ومسلّحين
06:43 | 2025-01-16
16/01/2025 06:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال داخل مستشفى وتدخّل الجيش... هذه تفاصيل ما جرى
Lebanon 24
إشكال داخل مستشفى وتدخّل الجيش... هذه تفاصيل ما جرى
07:56 | 2025-01-16
16/01/2025 07:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة مُعرّضة لزلزال عنيف جدّاً... قوّته قد تصل إلى 9 وعدد الضحايا بالآلاف
Lebanon 24
دولة مُعرّضة لزلزال عنيف جدّاً... قوّته قد تصل إلى 9 وعدد الضحايا بالآلاف
05:59 | 2025-01-16
16/01/2025 05:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سعر صرف الدولار... هذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
Lebanon 24
عن سعر صرف الدولار... هذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
08:50 | 2025-01-16
16/01/2025 08:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-01-17
مخاوف كبيرة.. إليك تأثير شح الأمطار على أسعار المواد الغذائية
01:57 | 2025-01-17
ماكرون استهل زيارته إلى بيروت باجتماع ثنائي مع ميقاتي.. ووعد بدعم الحكومة الجديدة
03:00 | 2025-01-17
ماكرون في بيروت... تفكيك للعقد وتسهيل لإنطلاقة العهد
02:54 | 2025-01-17
هذه مراسم استقبال ماكرون في بعبدا
02:28 | 2025-01-17
المرتضى من الرباط: رئيس لبنان أتى بالتوافق
02:09 | 2025-01-17
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
17/01/2025 10:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
17/01/2025 10:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
17/01/2025 10:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24