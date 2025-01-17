الجيش: تفجير ذخائر في جرد الطيبة - بعلبك وحقل القليعة - مرجعيون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 17 /1 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة - بعلبك وحقل القليعة - مرجعيون".

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