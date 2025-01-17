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لبنان

حبيب بحث مع السفير القطري في القروض السكنية المرتقبة لمصرف الإسكان من قطر

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:55
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، وتم عرض لشؤون مصرف الإسكان ومسار القروض التي يقدٌمها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما تم البحث في الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها حبيب إلى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، والطلب من الجانب القطري تقديم الدعم لمصرف الإسكان عبر تخصيص قرض مدعوم لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
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