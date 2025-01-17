ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



– بنزين 95 أوكتان: 1468.000 ليرة لبنانيّة. (+22000)

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– بنزين 98 أوكتان: 1508.000 ليرة لبنانيّة. (+22000)



– المازوت: 1380.000 ليرة لبنانيّة. (+26000)



– الغاز: 1080.000 ليرة لبنانيّة. : 1468.000 ليرة لبنانيّة. (+22000): 1508.000 ليرة لبنانيّة. (+22000)1380.000 ليرة لبنانيّة. (+26000)1080.000 ليرة لبنانيّة.