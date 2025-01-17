هذه مراسم استقبال ماكرون في بعبدا

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يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الأولى من بعد الظهر، إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث سيكون في استقباله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتقام مراسم الاستقبال الرسمية.ثم سيعقد الرئيسين عون وماكرون لقاء ثنائيا، يتحول لاحقا إلى موسّع، يعقبه مؤتمر صحافي مشترك قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر.ويقيم الرئيس عون غداء رسميا على شرف الرئيس الضيف.