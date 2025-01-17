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لبنان

البعريني: للتعالي عن المصالح الشخصية لإنجاح العهد والحكومة

Lebanon 24
17-01-2025 | 03:34
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أبدى النائب وليد البعريني في حديث الى "صوت كل لبنان"، تفاؤله "بتشكيل الحكومة في أسرع وقت لأن المؤشرات إيجابية وكل الأفرقاء يسعون لذلك، ولا مصلحة لأحد في عرقلة التأليف لأن البلاد لم تعد تحتمل التأخير"، متوقعاً حلحلة من الثنائي الشيعي والمشاركة في الحكومة.
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ورأى ان "لا مؤشرات نهائية حول شكل الحكومة الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن يطالب الثنائي أمل حزب الله بوزارتي المالية والأشغال"، داعيا "الجميع الى التعالي عن المصالح الشخصية لإنجاح العهد والحكومة"، وقال: "إن التفاهم الداخلي، سيعكس دعماً خارجياً للبنان وإلا سنذهب نحو دمار شامل". 
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