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لبنان

ضو: الزخم الموجود لدى الرئيسين عون وسلام سيدفعهما إلى الاسراع في عملية التأليف

Lebanon 24
17-01-2025 | 03:35
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رأى النائب مارك ضو في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، أن "هناك جاهزية لدى الرئيس المكلف نواف سلام في تأليف حكومة كاملة الصلاحيات في أسرع وقت، إلا أنّ ذلك يعتمد على الاجتماع الذي سيعقد اليوم بينه بين الرئيس نبيه بري، ففي حال كان لديه شروط ميسرة ستكون عملية التأليف سريعة جداً، أما في حال كانت الشروط تعجيزية أو صعبة، فالتنسيق في ذلك سيعود إلى الرئيسين عون وسلام من أجل البت بعملية التأليف".
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ولفت الى أن "الزخم الموجود لدى الرئيسين عون وسلام سيدفعهما إلى الاسراع في عملية التأليف ووقف امكانية العرقلة من أي طرف كان"، ورجح أن تكون "الحكومة المقبلة مصغرة أي من أربعة وعشرين وزيراً مع فصل النيابة عن الوزارة وخالية من الحزبيين".
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