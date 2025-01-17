منيمنة من معراب: لتسهيل عملية التأليف

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، النائب ابراهيم منيمنة في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.اثر اللقاء، وصف منيمنة أجواء الاجتماع بالايجابية، واعتبر انها "مناسبة للبحث في المرحلة الجديدة، ولا سيما بعد تكليف الرئيس نواف سلام"، مؤكدا اننا "انتقلنا اليوم الى مرحلة مختلفة تستوجب تلاقي جميع القوى السياسية وتكاتفها، والبحث في كيفية تسهيل مهمة الرئيس المكلّف، من أجل البدء بمرحلة بناء الدولة".وردا على سؤال عن امكان تشكيل حكومة في هذا الاسبوع، شدد على "إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن نظرا لأهميته"، لافتا الى "وجوب تسهيل عملية التأليف بغية الاسراع في اطلاق عجلة الاصلاح وبناء الدولة".