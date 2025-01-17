سليمان: الوقاحة الاسرائيلية لا حدود لها

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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "ان الوقاحة الاسرائيلية لا حدود لها لدرجة انها لا تمتنع عن تحليق المسيرة او المسيرات فوق العاصمة والضاحية لبضع ساعات حتى يغادر لبنان الامين العام للامم المتحدة ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون، العضو الدائم في مجلس الامن".وسأل:"ماذا يمكن ان يحصل في هذا الوقت القصير ولماذا تهورنا ووضعنا انفسنا في هذه المهانة؟".وختم:"بالله عليكم لا حل الا بتسليم السلاح والمراكز العسكرية الدولة وتحميلها مسؤولية الدفاع عن كرامة لبنان" .