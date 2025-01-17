شريفة: كنا وما زلنا أول الداعين الى إلغاء الطائفية السياسية واعتماد الكفاءة

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رأى إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة خلال خطبة الجمعة، أن "وقف إطلاق النار في غزة يجعلنا ننحني اجلالا وتعظيما لشعب رفض الاستسلام وواجة آلة القتل والدمار الصهيونية بالصبر والعزيمة".وقال: "عشرات الآلاف من الشهداء. مدن سويت في الارض، الا ان الإرادة القوية كفيلة في تضميد الجراح وتخفيف الآلام لأن الحرية لا تقدر بثمن فعلا هكذا شعب يستحق وطنا اسمه فلسطين".واعتبر ان "لبنان بعد العدوان الإسرائيلي المدمر على لبنان، في حاجة للنهوض بدءا من إعمار ما هدمه العدو وانتظام عمل المؤسسات بعيدا من المناورات والمزايدات. الكل يحب لبنان ويريد له الازدهار، وهذا لا يكون الا بشبك الأيدي وتضافر الجهود واي خدش لصورته الفسيفسائية تنقص من جماله".ودعا الى "عدم التخويف من الطوائف، وقد اعتبر الإمام الصدر أن الطوائف نعمة والطائفية نقمة، وكنا وما زلنا اول الداعين الى إلغاء الطائفية السياسية واعتماد الكفاءة".