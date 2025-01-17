Advertisement

لبنان

شريفة: كنا وما زلنا أول الداعين الى إلغاء الطائفية السياسية واعتماد الكفاءة

Lebanon 24
17-01-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1307509-638727084891701211.png
Doc-P-1307509-638727084891701211.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة خلال خطبة الجمعة، أن "وقف إطلاق النار في غزة يجعلنا ننحني اجلالا وتعظيما لشعب رفض الاستسلام وواجة آلة القتل والدمار الصهيونية بالصبر والعزيمة". 
وقال: "عشرات الآلاف من الشهداء. مدن سويت في الارض، الا ان الإرادة القوية كفيلة في تضميد الجراح وتخفيف الآلام لأن الحرية لا تقدر بثمن فعلا هكذا شعب يستحق وطنا اسمه فلسطين".
Advertisement
واعتبر ان "لبنان بعد العدوان الإسرائيلي المدمر على لبنان، في حاجة للنهوض بدءا من إعمار ما هدمه العدو وانتظام عمل المؤسسات بعيدا من المناورات والمزايدات. الكل يحب لبنان ويريد له الازدهار، وهذا لا يكون الا بشبك الأيدي وتضافر الجهود  واي خدش لصورته الفسيفسائية تنقص من جماله".
ودعا الى "عدم التخويف من الطوائف، وقد اعتبر الإمام الصدر أن الطوائف نعمة والطائفية نقمة، وكنا وما زلنا اول الداعين الى إلغاء الطائفية السياسية واعتماد الكفاءة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-17
01:57 | 2025-01-17
05:00 | 2025-01-17
04:44 | 2025-01-17
04:43 | 2025-01-17
04:40 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24