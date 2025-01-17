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لبنان

ماكرون يجول في منطقة الجميزة - بيروت

Lebanon 24
17-01-2025 | 04:07
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يجول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة الجميزة في بيروت يرافقه محافظ بيروت مروان عبود ويلتقي فاعليات المنطقة ويستمع إلى آرائهم، على أن يجمعه لقاء مع الشباب المتطوعين في الصليب الأحمر ومن ثم يزور مدرسة "الأطباء الثلاثة".
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ماكرون

الجميزة

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