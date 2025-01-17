الجيش: تمارين تدريبية في مناطق رأس مسقا والكورة والبحصاص والقاع

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم وحدات من الجيش اعتبارًا من 20 /1 /2025 ولغاية 19 /2 /2025 ضمنًا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق رأس مسقا والكورة والبحصاص، واعتبارًا من 20 /1 /2025 ولغاية 31 /3 /2025 ضمنًا في منطقة القاع. تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

Advertisement