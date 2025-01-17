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لبنان

بالصور... سوريا تُصادر أسلحة كانت في طريقها إلى لبنان

Lebanon 24
17-01-2025 | 05:50
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.
 
 
وأشارت الوزارة إلى مُصادرة الأسلحة.
 
 
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