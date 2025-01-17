Advertisement

لبنان

والدة الصحافي الاميركي اوستن تايس التقت اللواء ابراهيم

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1307559-638727162788408719.jpeg
Doc-P-1307559-638727162788408719.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت ديبورا تايس، والدة الصحافي الاميركي اوستن تايس المختفي في سوريا منذ 12 آب من العام 2012 أثناء تغطيته للاشتباكات في ريف دمشق، البارحة الى بيروت، للقاء عدد من الشخصيات الذين  قد يكون لديهم أخبار او أي معلومة عن مصير ابنها المفقود.
Advertisement
 
وأولى الشخصيات التي التقتها، اللواء عباس ابراهيم لطلب مساعدته والتفاوض بشأن ملفه.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-17
07:08 | 2025-01-17
07:04 | 2025-01-17
06:47 | 2025-01-17
06:43 | 2025-01-17
06:42 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24