والدة الصحافي الاميركي اوستن تايس التقت اللواء ابراهيم

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وصلت ديبورا تايس، والدة الصحافي الاميركي اوستن تايس المختفي في سوريا منذ 12 آب من العام 2012 أثناء تغطيته للاشتباكات في ريف دمشق، البارحة الى بيروت، للقاء عدد من الشخصيات الذين قد يكون لديهم أخبار او أي معلومة عن مصير ابنها المفقود.وأولى الشخصيات التي التقتها، اللواء عباس ابراهيم لطلب مساعدته والتفاوض بشأن ملفه.