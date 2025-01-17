متى ستتشكل الحكومة؟.. مصادر عين التينة تكشف الموعد

علّقت مصادر عين التينة على مشاركة "الثنائي الشيعيّ" في الحكومة، وقالت "قطعنا شوطاً كبيراً ولكن لم يحسم القرار بعد".

وعن موعد تشكيل الحكومة، أضافت مصادر عين التينة إنّه "من الممكن أنّ تُشكّل سريعاً وخلال الأسبوع المقبل".