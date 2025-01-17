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لبنان

آخر المعلومات عن لقاء عين التينة... بماذا وعد نواف سلام برّي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2025 | 07:14
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أشارت معلومات "لبنان 24" إلى أن اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف القاضي نواف سلام كان ايجابيا، حيث أكد رئيس المجلس تسهيل العمل وتسريع التشكيلة الحكومية.
 
من جهته، وعد الرئيس المكلف عدم تشكيل الحكومة من دون "الثنائي الشيعي".
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وفي المعلومات أيضا أن الحكومة ستبصر النور في أسرع وقت.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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