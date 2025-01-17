Advertisement

لبنان

في الجنوب... العدوّ الإسرائيليّ اعتقل السوريّ محمد الضواحي

Lebanon 24
17-01-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1307600-638727202799269274.jpg
Doc-P-1307600-638727202799269274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ اعتقل السوري محمد الضواحي أثناء قيامه برعي الماشية عند أطراف بلدة رميش.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي في خلال لقائه ميناسيان: خطاب قسم الرئيس عون خارطة طريق تلزم الجميع بالعمل الدؤوب
lebanon 24
17/01/2025 18:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميناسيان يستقبل الراعي في مقر البطريركية في الاشرفية
lebanon 24
17/01/2025 18:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من بعبدا: ندعو للمشاركة الكاملة في الحكومة
lebanon 24
17/01/2025 18:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي رداً على سؤال عما إذا كان متفائلاً بالعهد الجديد: ننطلق من التفاؤل وليس من التشاؤم
lebanon 24
17/01/2025 18:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

رميش

راعي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-01-17
11:15 | 2025-01-17
11:13 | 2025-01-17
11:00 | 2025-01-17
10:56 | 2025-01-17
10:55 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24