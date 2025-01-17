الرئيس عون لماكرون: لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد

قال رئيس الجمهوريّة جوزاف عون خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون "أتمنى منكم أنْ تشهدوا للعالم كلِه، بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت وأنّ ثقةَ العالمِ بلبنانَ يجب أن تعودَ كاملة لأن لبنانَ الحقيقي الأصيل قد عاد".
وأضاف عون: "في قلبِ كلِ لبناني وفي عقلِه ووجدانِه ولغتِه اليومية وتاريخِه الحيّ وثقافتِه المبدعة الكثيرَ الكثيرَ من فرنسا".
وتابع: "نحن طلاب حياة لا موت فيها".
من جانبه، قال ماكرون إنّ "فرنسا وقفت إلى جانب اللبنانيين خلال السنوات الأربع الماضية".
وتوجّه ماكرون للرئيس عون بالقول: "أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان وأنتم تضعون البلاد على طريق التعافي".
وأكّد أنّ "فرنسا تُجدّد التزامها تجاه اللبنانيين بإنجاح الترتيبات السياسية الجديدة".
وشدّد ماكرون على أنّ "بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".
وقال: "سنُواصل العمل على تدريب الجيش والقوى الأمنية وتعزيز عمل اليونيفيل لممارسة مهامها".
ولفت ماكرون إلى أنّه "حتى الآن تمّ دفع ثلثي المنح من أصل 800 مليون يورو التي خُصصت للبنان".
وتابع: "سنعمل على دعم ترسيم الحدود عند الخط الأزرق لضمان الأمن".
وقال ماكرون: "ندعم تشكيل حكومة سريعاً ونُريد أن يتمّ احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان".
وشدّد على أنّ "المجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار".