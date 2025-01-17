الرئيس عون لماكرون: لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد

قال رئيس الجمهوريّة جوزاف عون خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون "أتمنى منكم أنْ تشهدوا للعالم كلِه، بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت وأنّ ثقةَ العالمِ بلبنانَ يجب أن تعودَ كاملة لأن لبنانَ الحقيقي الأصيل قد عاد".

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وأضاف عون: "في قلبِ كلِ لبناني وفي عقلِه ووجدانِه ولغتِه اليومية وتاريخِه الحيّ وثقافتِه المبدعة الكثيرَ الكثيرَ من فرنسا".

وتابع: "نحن طلاب حياة لا موت فيها".

ماكرون



من جانبه، قال ماكرون إنّ "فرنسا وقفت إلى جانب اللبنانيين خلال السنوات الأربع الماضية".

وتوجّه ماكرون للرئيس عون بالقول: "أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان وأنتم تضعون البلاد على طريق التعافي".

وأكّد أنّ "فرنسا تُجدّد التزامها تجاه اللبنانيين بإنجاح الترتيبات السياسية الجديدة".



وشدّد ماكرون على أنّ "بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".