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لبنان

وفد من وزارة الخارجية الفرنسية و"أوفر دوريان" زار المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

Lebanon 24
17-01-2025 | 09:39
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زار وفد من وزارة الخارجية الفرنسية ومنظمة أوفر دوريان المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، وكان في استقبال الوفد الأخت ماري أنطوانيت سعاده الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات ورئيسة مجلس إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي والإدارة العامة للمستشفى الأخت هاديا أبي شبلي والبروفسور بيار يارد وحشد من المسؤولين والأطباء والممرضين والممرضات.
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وقام الوفد بزيارة قسم الحروق واطلع على أوضاع المصابين حيث قام الأطباء والمسؤولين بتقديم عرض مقتضب عن كيفية معالجتهم ومتابعتهم والصعوبات التي واجهتهم خلال الحرب الاخيرة.

اختتمت الزيارة بإزاحة الستارة عن لوحة شكر تقديراً للمساعدة التي قدّمتها خلية الأزمة في وزارة الخارجية الفرنسية والأوفر دوريان لمساندة المدنيين اللبنانيين الذين أصيبوا بحروق بالغة خلال الحرب، وتم تبادل كلمات ترحيب وشكر، علما" أن هذه الزيارة أتت في إطار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات الإنسانية والصحية تأكيدا" على تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني.
 
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