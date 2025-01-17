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لبنان

في اليوم الـ60... تقرير يكشف: هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 10:55
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مع اقتراب نهاية مهلة الستين يوماً للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في 26 كانون الثاني الحالي، تزداد الأنظار تركيزاً على الجنوب، حيث أشار الكاتب العسكري في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية آفي أشكنازي، إلى أن "الجيش الإسرائيلي سينسحب في نهاية اليوم الـ60، أي في السادس والعشرين من هذا الشهر مما تبقى من جنوب لبنان".
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وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يعمل على تكثيف عمليات التفتيش لتحديد أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لحزب الله وتدميرها قبل الانسحاب"، مشيراً إلى أنّ من سينتشر في المنطقة هو الجيش اللبناني.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بالانسحاب من أماكن مثل الناقورة والخيام". (الميادين)
 
 
 

 

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