الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي وإحالته على القضاء المختص

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "في إطار متابعة مديرية المخابرات لنشاطات العدو الإسرائيلي وسعيه إلى تجنيد عملاء، أوقفت المديرية المواطن (ح.ا.) لتواصله مع مشغلين من جهاز المخابرات المعادي، وذلك بعدما أوهموه بأنهم تابعون لإحدى المنظمات الدولية.وقد زود الموقوف مشغليه بمعلومات أمنية، ثم تورط في العمالة وانتقل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث التقى مشغليه وتلقى منهم مبالغ مالية. أحيل الموقوف على القضاء المختص".