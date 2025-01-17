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لبنان

الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي وإحالته على القضاء المختص

Lebanon 24
17-01-2025 | 11:15
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "في إطار متابعة مديرية المخابرات لنشاطات العدو الإسرائيلي وسعيه إلى تجنيد عملاء، أوقفت المديرية المواطن (ح.ا.) لتواصله مع مشغلين من جهاز المخابرات المعادي، وذلك بعدما أوهموه بأنهم تابعون لإحدى المنظمات الدولية.
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وقد زود الموقوف مشغليه بمعلومات أمنية، ثم تورط في العمالة وانتقل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث التقى مشغليه وتلقى منهم مبالغ مالية. أحيل الموقوف على القضاء المختص".
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