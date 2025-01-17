هذا ما طلبه نواف سلام من ماكرون

قال رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام، اليوم الجمعة، إنه أصرّ خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي بشكلٍ سريعٍ من جنوب لبنان.

وفي تصريحٍ له من قصر بعبدا عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، قال سلام: "جئت إلى بعبدا لإطلاع فخامة الرئيس على نتائج الاستشارات التي انتهت بعد لقائي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

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وتابع: "سنعمل 24 على 24 ساعة لإنجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الإنقاذية المطلوبة والأجواء أكثر من إيجابيّة".

وأكمل: "أصرّيت على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي فوراً وأن لا يتأخر ولا ساعة وإلا فإنّ هذا يُهدّد استقرار البلد ويجب على كلّ المجتمع الدولي أن يضغط في هذا الاتّجاه".