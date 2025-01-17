ماكرون زار هذه المدرسة في الجميزة اليوم (صورة)

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اعلنت مدرسة "الثلاثة اقمار" في بيان، انه في اطار زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمنطقة الجميزة، زار مدرسة الثلاثة اقمار، واستقبله متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة محاطا بكهنة الابرشية وأعضاء اللجنة التنفيذية في المطرانية وإدارة المدرسة مع المدرسين والمتعلمين.وبعد حديث مع المطران عوده، جال الرئيس ماكرون في أرجاء المدرسة واختلط بالمتعلمين وحادثهم والتقط معهم الصور التذكارية".