Advertisement

لبنان

ماكرون زار هذه المدرسة في الجميزة اليوم (صورة)

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1307762-638727414698843938.png
Doc-P-1307762-638727414698843938.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت مدرسة "الثلاثة اقمار" في بيان، انه في اطار زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمنطقة الجميزة، زار مدرسة الثلاثة اقمار، واستقبله متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة محاطا بكهنة الابرشية وأعضاء اللجنة التنفيذية في المطرانية وإدارة المدرسة مع المدرسين والمتعلمين. 
Advertisement
 
وبعد حديث مع المطران عوده، جال الرئيس ماكرون في أرجاء المدرسة واختلط بالمتعلمين وحادثهم والتقط معهم الصور التذكارية".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-01-17
16:44 | 2025-01-17
16:13 | 2025-01-17
16:00 | 2025-01-17
15:58 | 2025-01-17
15:16 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24