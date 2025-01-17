عن "حزب الله" والحكومة.. تصريحٌ لافت من بري

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنَّ "المسار بشأن تشكيل الحكومة الجديدة متجهٌ نحو الحل"، مُشيراً إلى أن رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام مُتعاون، وأضاف: "لم أدخل معه في الحقائب والأسماء وشكل الحكومة هي مهمّتهُ وعندما يعرض علينا الأسماء نوافق إذا كان الشخص كفوءاً ونرفضهُ إذا لم يكن كذلك ولو كان أخي".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، ذكر بري أنه لم يتمّ القبول سابقاً بعزل أي مُكوّن في لبنان، وبالتالي لن يتم القبول بعزل حزب الله وهذا الأمر لا يقبله أحد، وأضاف: "طالما إنو في الله بالسما.. حزب الله عالأرض".