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لبنان

عن "حزب الله" والحكومة.. تصريحٌ لافت من بري

Lebanon 24
17-01-2025 | 13:18
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنَّ "المسار بشأن تشكيل الحكومة الجديدة متجهٌ نحو الحل"، مُشيراً إلى أن رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام مُتعاون، وأضاف: "لم أدخل معه في الحقائب والأسماء وشكل الحكومة هي مهمّتهُ وعندما يعرض علينا الأسماء نوافق إذا كان الشخص كفوءاً ونرفضهُ إذا لم يكن كذلك ولو كان أخي".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، ذكر بري أنه لم يتمّ القبول سابقاً بعزل أي مُكوّن في لبنان، وبالتالي لن يتم القبول بعزل حزب الله وهذا الأمر لا يقبله أحد، وأضاف: "طالما إنو في الله بالسما.. حزب الله عالأرض". 
 
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