آخر معلومة عن "هدنة لبنان".. تحذيرٌ من ترامب!

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنّ مصادر مقربة الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب، نقلت تحذيراً إلى إسرائيل من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

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ومن المفترض أن تنتهي مهلة الـ60 يوماً وفق اتفاق وقف إطلاق النار في 26 كانون الثاني الجاري، علماً أن هذه المدة مُنحت للجيش الإسرائيلي لإتمام انسحابه من جنوب لبنان بعد توغله بري نفذه هناك بدءاً من شهر تشرين الأول 2024.



ونقلت الصحيفة عنه مسؤولين إسرائيليين، إشارتهم، إلى نيتهم البقاء في جنوب لبنان، حتى بعد انتهاء مهلة الانسحاب، بسبب ما وصفوه ببطء انتشار الجيش اللبناني.



وعلى بعد أيام من انتهاء مهلة الـ60 يوما للهدنة، تتزايد الضغوط لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال، وذلك قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.



وكشفت القناة "12" الإسرائيلية عن مصادر عن أن ترامب يريد أن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان.



ونقلت القناة عن مساعدين لترامب أنه مهتم بالسلام في الشرق الأوسط للتركيز على القضايا الداخلية.