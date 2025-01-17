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لبنان

"تشويش" يطالُ نواف سلام

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-01-2025 | 14:43
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تحدثت مصادر مواكبة للملف الحكومي عن "حملة تشويش" باتت تجري مؤخراً على مسار "التأليف" الذي يقوده رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وقد تجلى ذلك من خلال تسريب تشكيلة نهائية و"غير دقيقة" يُقال إنها ستُعتمد قريباً، علماً أن سلام صرّح أن لديه "تصور أوليّ" لشكل الحكومة وسط عدم وجود تشكيل جاهزة وكاملة ونهائية.
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وأوضحت المصادر أنَّ سلام بدأ فعلاً بوضع أسماء التركيبة الوزارية، لكنه لم يُنهِ كافة الترتيبات المتعلقة بذلك، موضحة أنّ لقاءاته خلال الاستشارات النيابية "غير الملزمة" لم تكشف نهائياً عن أسماء أو حتى عن تفاصيل خاصة بعدد الوزراء ولا حتى عن الأفرقاء الذين سيتمثلون داخل الحكومة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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