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لبنان

خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء

Lebanon 24
17-01-2025 | 15:01
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يدرس قراراً يتعلق بتعميم جديد يمنح من خلاله كل متقاعد في المهن الحرة مبلغ 150 دولاراً شهرياً من البنك المركزي.
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ويقول علي كمون، رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات إن الأموال ستُصرف من صندوق المتقاعدين الذي يتضمن حوالى 447 مليون دولار، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيدفع 18 مليون دولار سنوياً.
 
وأوضح كمون أن كل مواطن مستفيد من أي تعميم آخر لمصرف لبنان كالتعميم 158 لن يستفيد من مبلغ الـ150 دولاراً الذي سيصرفهُ المركزي للمتقاعدين.

لبنان

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