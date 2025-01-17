الاستعدادات لتشييع السيد نصرالله اكتملت

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اكتملت الاستعدادات لاقامة الاحتفال التاريخي لتشييع الامين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية، والاحتفال سيكون حدثا غير عادي في تاريخ لبنان وسيشكل محطة استثنائية للرد على كل الذين يشيعون عن نهاية حزب الله وتراجع دوره، والاحتفال سيكون خلال شهر شباط، واعلان الموعد النهائي سيكون بعد 29 كانون الثاني وتنفيذ وقف اطلاق النار ومدى الالتزام الاسرائيلي. (الديار)