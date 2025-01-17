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لبنان
الحريري في لبنان في 14 شباط
Lebanon 24
17-01-2025
|
22:48
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اعلن تيار المستقبل عن بدء التحضيرات لاقامة مهرجان مركزي حاشد في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، وسيلقي الرئيس الحريري كلمة مباشرة امام الحشود الشعبية سيحدد قيها خطة عمل تيار المستقبل للمرحلة الجديدة وموقفه من العهد الجديد وتحالفاته والحكم الجديد في سورية، وبدأ تيار المستقبل الاستعداد للمهرجان الكبير امام نصب الشهيد رفيق الحريري في بيروت.(الديار)
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