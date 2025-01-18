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لبنان

حريق داخل شقة سكنية في ابي سمراء (صور)

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:16
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اندلع حريق داخل شقة سكنية تقع في الطابق العاشر من مبنى برج الإيمان في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وهرعت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران وإخمادها.
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حريق

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