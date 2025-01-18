حريق داخل شقة سكنية في ابي سمراء (صور)

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اندلع حريق داخل شقة سكنية تقع في الطابق العاشر من مبنى برج الإيمان في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وهرعت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران وإخمادها.