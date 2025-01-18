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لبنان

في الميناء.. إطلاق النار باتجاه مكتب لاستقدام العاملات الأجنبيات والأسباب مجهولة

Lebanon 24
18-01-2025 | 02:45
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أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه مكتب لاستقدام العاملات الأجنبيات، يعود للمدعو "م.ش" في محلة شارع نقابة الأطباء بمدينة الميناء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة عقب الحادثة.
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وتسببت الحادثة بأضرار مادية في المكتب، من دون تسجيل أي إصابات في الأرواح.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.




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