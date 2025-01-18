توفي بطريقة مروعة.. حاول توقيف سارقين في الميناء ـ طرابلس وهذا ما حصل

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وقعت فجر اليوم السبت حادثة مأساوية في مدينة الميناء ـ طرابلس بالقرب من مستديرة الساعة.وفي التفاصيل، حاول المدعو عبد الغني سنوسي برفقة صديقه توقيف شخصين أثناء قيامهما بمحاولة سرقة ولدى تدخلهما تعرّض عبد الغني لإطلاق نار من أحد المشتبه بهما، الا انهما تمكنا من القبض على الآخر وكان بحوزته قنبلة ومسدس.ونُقل عبد الغني إلى المستشفى بحالة حرجة، الا انه ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.