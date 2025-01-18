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لبنان

غوتيريش زار الرئيس عون في بعبدا: لإعادة تقوية المؤسسات في لبنان

Lebanon 24
18-01-2025 | 03:19
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوس غوتيريش.
 
وعبر غوتيريش بعد اجتماعه برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن "الدعم الكامل والاستعداد لتعبئة المجتمع الدولي بالكامل لتقديم كل أشكال الدعم للبنان، لما نعتقد أنه سيكون تعافياً سريعاً لهذا البلد، ليعود مرة أخرى مركزاً حيوياً للشرق الأوسط".
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وقال: "‎في هذا الاجتماع مع رئيس الجمهورية، أتيحت لي الفرصة للتعبيرعن تضامننا مع شعب لبنان الذي عانى كثيرًا، كما أعربت عن دعمنا الكامل للرئيس وللحكومة المستقبلية، مع علمنا أنه سيكون من الممكن الآن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتهيئة الظروف اللازمة لتمكين الدولة اللبنانية من حماية مواطنيها بشكل كامل. كما سيكون من الممكن، مع انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية، فتح صفحة جديدة للسلام".

وختم: "أنا أعلم أن اللبنانيين يتمتعون بديناميكية استثنائية، وصمود هائل، وشجاعة كبيرة، وأعلم أنه بمجرد انتهاء النزاع، تبدأ عملية إعادة الإعمار".
 
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