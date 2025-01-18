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لبنان

المرتضى اتفق مع مدير عام الإيسيسكو على تعزيز التعاون الثقافي والحفاظ على التراث

Lebanon 24
18-01-2025 | 03:56
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زار وزير الثقافة محمد وسام المرتضى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، في مقر المنظمة في المغرب، وذلك على هامش مشاركته وتمثيله لبنان في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم  العربي. وكانت مناسبة بحثا خلالها مستجدات التعاون بين المنظمة ولبنان في مجال الثقافة وحفظ وتثمين التراث وسبل تعزيزهما.
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وكان المدير العام  للإيسيسكو  استهل اللقاء بشرح حول أنشطة المنظمة في مختلف مجالات اختصاصها، مبينا النجاحات التي تحققت في مسارات خطة الانفتاح التي تتبناها المنظمة تعبيرا عن القناعة بجدوى التنوع الثقافي والمجتمعي الذي تتميز به دول العالم الإسلامي.

من جانبه عبر الوزير المرتضى عن اعتزاز لبنان بالعلاقة المتطورة مع منظمة الإيسيسكو، مؤكدا أن "ما تنهض به المنظمة ينم عن إدراك كبير لتجليات الراهن الدولي ومقتضياته الثقافية والحضارية، ما يفسح مساحات متجددة لتعاون أكثر نجاعة بين الطرفين، خاصة في ظل التطورات الثقافية والاجتماعية التي يشهدها لبنان حاليا والتي تدفع صوب مزيد من التنسيق مع الإيسيسكو".

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تبني خطة مستحدثة تعزز الالتزام بمفردات العلاقة المتطورة في المجال الثقافي.
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