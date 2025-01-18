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لبنان

الحريري أطلقت فعاليات احياء العام الـ20 لاستشهاد الرئيس الحريري

Lebanon 24
18-01-2025 | 04:08
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أعلنت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، بهية الحريري، من صيدا عن انطلاق فعاليات الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مؤكدة أن هذا العام سيشهد برامج وأنشطة تمتد على مدار السنة، وليس فقط في شهر شباط.
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وفي كلمتها خلال لقاء تربوي في مؤسسة الحريري، شددت الحريري على أن التعليم كان رسالة الرئيس الشهيد الأولى، وأنه سعى إلى تحقيق العدالة التربوية عبر بناء المدارس وإرسال آلاف الطلاب إلى الجامعات حول العالم.

كما كشفت عن افتتاح "أكاديمية الدولة الوطنية" ضمن فعاليات الذكرى، إلى جانب طرح أسئلة جوهرية حول الدولة، المواطن، القضاء، التعليم، الصحة، والكهرباء، في إطار مراجعة وطنية شاملة.

وفي سياق حديثها، تطرقت الحريري إلى الاستحقاقات السياسية المقبلة، متمنية أن يكون لبنان قد تجاوز تحدياته بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام.

وأكدت أن رسالة رفيق الحريري مستمرة رغم التحديات، مشيرة إلى أن الفعاليات لن تقتصر على 14 شباط، بل ستتواصل طوال العام تخليداً لإرثه الوطني والإنساني. (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
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