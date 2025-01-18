درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية.- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية.الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على الجبال.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق اغلجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 2 الى 17 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30كم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,42