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لبنان

رابطة الروم الكاثوليك هنأت سلام: نأمل عدم إهمال الطائفة

Lebanon 24
18-01-2025 | 04:53
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هنأ المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك برئاسة البروفسور ميشال فريد الخوري، في بيان، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام على "نيلكم ثقة الشعب اللبناني ومجلس النواب لتشكيل الحكومة الجديدة، ونقدّر جهودكم وجهود فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قيادة هذه المرحلة الدقيقة، آملين لكم نجاحًا يليق بتطلّعاتكم وتطلعات الشعب اللبناني".
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وقال: "إنّ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك تُعَدّ ركيزة وطنية عريقة ساهمت وتساهم بفاعلية في خدمة البلاد، وهي جزء أصيل من النسيج الوطني وهي تحتوي على خبراتٍ وكفاءاتٍ عالية في جميع مرافق الحياة، لذلك نرجو من دولتكم أن لا يتمّ إهمالها أو تهميشها عند اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية، ونأمل أن ينال أبناؤها نصيبهم العادل والمستحق من المسؤوليات تقديرًا لمكانتهم ودورهم الحيوي والتاريخي في إنهاض هذا البلد".
وختم البيان: "أنتم خير العارفين يا دولة الرئيس بأن بناء الوطن لن يكتمل إلّا بتضافر جميع أطيافه ومكوّناته تحت راية العدالة والمساواة، ونسأل الله أن يسدّد خطاكم ويكلّل جهودكم بالتوفيق والنجاح لما فيه خير الوطن والمواطن".
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