الرئيس عون وعقيلته شاركا في قداس عيد مار انطونيوس في كنيسة الدير الحدت

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شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعقيلته نعمت عون، امس، في القداس الالهي الاحتفالي الذي اقامته الرهبانية الانطونية لمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير في كنيسة دير مار انطونيوس الحدت - بعبدا، وترأسه الرئيس العام للرهبانية الاباتي جوزف بو رعد وعاونه فيه رئيس الدير الاب فادي طوق.وحضر القداس المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا وقرينته، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي وقرينته، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو، رئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، وعدد من الرهبان والراهبات والمؤمنين.وبعد الانجيل المقدس، القى الاباتي بو رعد عظة استهلها بالترحيب برئيس الجمهورية والسيدة الأولى ،شاكراً مشاركتهما في القداس في هذه المناسبة، ومهنئاً الرئيس عون على انتخابه.وتحدث عن القديس انطونيوس والنقاط المشتركة التي التقى فيها مع القديس بولس الرسول في الحديث عن "المعركة الأهم للإنسان والتي هي مع الشيطان الذي يحرك الناس من دون ان نراه، ويحرّضهم على ارتكاب الاعمال الشريرة، وانه يجب مواجهته بسلاح مختلف يكون بالحق والصدق والعدالة وكلمة الله".وتوجه الى الرئيس عون بالقول: "لقد فرّحت كلماتكم الجميع، واصداؤها منتشرة في كل مكان، نعيدها بفرح وكأننا في حلم، كنا ننتظر سماعها، لكنها كلمات قاسية، لقد كنتم اول من تعهد، ولكن كما ذكرتم ايضاً فالحاجة هي ان نتعهد جميعاً ايضاً، لذلك، نصلي معكم اليوم بشفاعة القديس انطونيوس من اجل هذه المعركة الجديدة التي تأتي بعد خوضكم معارك كثيرة، ولكنها الأصعب".وأضاف: "نحن مسرورون جداً لاننا نعرفكم، ولكن في منطق هذه المعركة الجديدة التي قررتم خوضها، نقول لكم اننا على استعداد ان نكون الى جانبكم ليس لنطلب، بل لنسمع وان نكون اول من يلتزم في مؤسساتنا واديارنا وفكرنا وعلمنا بالدولة التي تحمي الجميع، وهي بحاجة ليس لمن يبشر بها بل لمن يضحي من اجلها. وأقول لكم، باسم اخوتي الرهبان، وجمهورنا وكل من نتعاطى معه، اننا معكم في هذه المعركة، وندعو الى ان يأخذ الرب بيدكم ويد جميع مسؤولي الدولة في مسيرتكم الجديدة للانطلاق بمسيرة تجديد عقود وذهنيات لكي تكون لنا دولة، وان نكون مبشرين صادقين للسلام وبناة ومضحين للسلام".وكان الرئيس عون وصل والسيدة الاولى الى الكنيسة، حيث كان في استقبالهما الاباتي رعد ومجلس المدبرين، قبل ان ينتقل الجميع الى داخل الكنيسة للمشاركة في القداس.وبعد القداس، تقبّل رئيس الجمهورية وعقيلته والاباتي بو رعد التهاني بالعيد، وتم تبادل التمنيات بأن يحمل عيد القديس انطونيوس الكبير صفحة جديدة للبنان واللبنانيين مليئة بالامل والازدهار.