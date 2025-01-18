"حماس" تهنئ "حزب الله" بانتصار المقاومة وتعزي بشهداء لبنان وفلسطين

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وعزى "بالشهداء الأبرار الذين قضوا على طريق القدس، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصرالله".بدوره هنأ النمر الوفد "بالنصر الذي يتحقق في غزة العزة التي أظهرت صموداً أسطورياً للمقاومة وللشعب الفلسطيني الباسل الصابر الأبي".وأكد "استمرار الجهاد والمقاومة حتى التحرير الكامل لكل الأرض والمقدسات"، معتبرا أن "نصر غزة ولبنان هو نصر مشترك لكل المقاومين وأحرار العالم".تلا اللقاء جولة لقيادة "حماس" على بعض عوائل شهداء "المقاومة الإسلامية" في بعلبك، مؤكدين "تكامل المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين".