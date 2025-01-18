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لبنان

"حماس" تهنئ "حزب الله" بانتصار المقاومة وتعزي بشهداء لبنان وفلسطين

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:05
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استقبل مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر وفدا قياديا من حركة "حماس" برئاسة مسؤول الحركة في لبنان  أحمد عبدالهادي الذي هنأ "بانتصار المقاومة الإسلامية في لبنان وصمود المقاومين الاسطوري بوجه العدو الاسرائيلي وحلفائه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، وهو نصر مدو أمام ما واجهته المقاومة من أعداء وإمكانات، ورغم التضحيات الجمة التي قدمها حزب الله وبيئته الحاضنة المجاهدة، والذي منع العدو من تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة الإسلامية".
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وعزى "بالشهداء الأبرار الذين قضوا على طريق القدس، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصرالله".

بدوره هنأ النمر الوفد "بالنصر الذي يتحقق في غزة العزة التي أظهرت صموداً أسطورياً للمقاومة وللشعب الفلسطيني الباسل الصابر الأبي".

وأكد "استمرار الجهاد والمقاومة حتى التحرير الكامل لكل الأرض والمقدسات"، معتبرا أن "نصر غزة ولبنان هو نصر مشترك لكل المقاومين وأحرار العالم".

تلا اللقاء جولة لقيادة "حماس" على بعض عوائل شهداء "المقاومة الإسلامية" في بعلبك، مؤكدين "تكامل المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين".
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