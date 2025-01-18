مكتب بري ينفي "طلب" الإطلاع على تشكيلة سلام الحكوميّة

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما أوردته إحدى محطات التلفزة حول طلب الرئيس بري من الرئيس المُكلف نواف سلام إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها.

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وأكد المكتب أن ما ورد في الخبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.

وكانت قناة "الجديد" ذكرت، اليوم السَّبت، أنَّ بري طلب من سلام إطلاعه على التشكيلة الوزارية لإبداء الرأي في الأسماء التي تمَّ اختيارها.

وكشفت القناة أن التصوُّر الأوليّ هو التوجُّه لتشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، موضحة أن "المشاورات الأولية تشير إلى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة".