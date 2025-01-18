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لبنان

سلام بعد لقائه غوتيريش: العمل مستمرّ لتشكيل حكومة

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:31
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قال الرئيس المُكلف نواف سلام، اليوم السبت، إنَّ العمل مستمر على تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت مُمكن.
 
وفي تصريحٍ له عقب لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال سلام: "نشكر السيد غوتيريش على زيارته الكريمة إلى لبنان".
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وأضاف: "علينا أن نبدأ من الأمم المتحدة لتأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين". 
 
من ناحيته، قال غوتيريش: "أود أن أعرب عن دعم الأمم المتحدة الكامل للعملية الجارية في لبنان، حيث يشهد البلد انتخاب رئيس جديد، ورئيس وزراء جديد مُكلّف بتشكيل حكومة، وتوفّر فرص جديدة للبنان، مع اكتمال اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتولّي القوات المسلحة اللبنانية كامل المسؤوليات المنوطة بها".
 
 
وأضاف: "نحن على قناعة تامة بأنّ هذا التطور سيمثل نقلة نوعية استثنائية للبنان، والأمم المتحدة تدعم بالكامل رئيس الجمهورية وحكومة لبنان، لحشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للبنان الذي يجب أن يستعيد مكانته كمركز محوري في المنطقة".
 
 
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