فحوصات وادوية مجانية.. يوم طبي لمديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش في صور

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وعلى هامش اليوم الطبي اعتبر رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود ان "رابطة كاريتاس لبنان، التي تعمل منذ اثنين وخمسين عامًا، تحمل على عاتقها رسالة الوقوف إلى جانب المحتاجين. فقد ساندت كاريتاس أهالي صور عند نزوحهم إلى بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق اللبنانية، من خلال حملات طبية ومساعدات شملت المواد الغذائية والطبية، مقدَّمة من جهات متعددة، واليوم، مع عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم، استأنفت كاريتاس عملها لخدمتهم، متعاونة مع مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش اللبناني. ويجمع بين الجيش وكاريتاس رؤية مشتركة؛ فالجيش يضحي في سبيل الوطن، وكاريتاس تقدم المحبة والخدمة للمحتاجين، إذ لا حب أعظم من بذل الذات من أجل الآخرين".ولفت الى ان "أحد أهداف كاريتاس الأساسية هو الوصول إلى الناس بدل انتظارهم في المراكز. من هنا جاءت فكرة العميد إياد العلم، مدير التعاون العسكري المدني، بأن تُقام الأنشطة في أماكن عامة تستوعب أكبر عدد من الأشخاص. وهكذا، في أولى ساعات النهار، بدأ الناس يتوافدون بالعشرات، ما دلّ على حاجتهم الماسة إلى المعاينة الطبية".وشدد على "ان هذا الأمر يعكس عمق رسالتنا، بحيث نخدم من هم بأمس الحاجة ونمنحهم الأمل في وجود من يساندهم ويقف إلى جانبهم في أوقات المحن".وشار مدير التعاون العسكري - المدني في الجيش اللبناني العميد الركن اياد العلم الى ان "اليوم الطبي هو نشاط من مجموعة انشطة مخططة لمنطقة الجنوب ننفذه بالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان والذي يعتبر شريك اساسي لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين في الجنوب".