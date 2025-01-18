هذه قصة "حزب الله" مع نواف سلام

قالت مصادر مطلعة على أجواء "الثنائي الشيعي" إنَّ حزب الله أوكل مُجدداً لرئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنَّ الرسالة كانت حاسمة في هذا الإطار، و"يلي بيقبل فيه بري منمشي فيه".

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وأوضحت المصادر أنَّ "حزب الله" سرّب لمحيطين به أنه لم يكن لديه اعتراضٌ على طرح اسم القاضي نواف سلام لتولي رئاسة الحكومة بقدر ما إنه كان متفاجئاً بعدم محادثته بهذا الشأن قبل الاستشارات النيابية"، وأضافت: "الحزب يقول إنه لو أتى أحد وتحدث معنا عن توافق بشأن سلام قبل الاستشارات لكانت الأمور مُختلفة.. فلماذا لم يتكرر سيناريو انتخاب جوزاف عون هنا؟ لهذا السبب تحدث الحزب عن انقضاض ومحاولة إقصاء والتي تتصلُ في عدم محاورة الحزب بشكل مباشر".