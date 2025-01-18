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لبنان

نائب يثير الجدل بـ"رقم وهمي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-01-2025 | 07:00
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أعرب أحد الخبراء عن تساؤله بشأن ملف "الودائع السورية في لبنان"، وما إذا كان مصيرها سينكشف قريباً، وأضاف: "إذا كانت ودائع المقيمين مش معروف مصيرها، كيف بدنا نعرف مصير ودائع السوريين؟".
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وانتقد المصدر كلام أحد النواب الذي تضمن إشارة لقيمة الودائع السورية، وأضاف: "على شو استند؟ مين مخبره؟ إذا الدولة ومش محددة الرقم، بدو يجي نائب يحددو؟ الهيئة عم بحط رقم وهمي ليعمل استعراضات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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