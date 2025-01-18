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لبنان

حول ملف البناء على أملاك الغير.. هذا ما كشفته "حركة الارض"

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:01
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 أعلن المكتب الاعلامي لـ"حركة الارض" اللبنانية في بيان، إلى أن "رئيس الحركة طلال الدويهي وعد خلال اجتماع مع مهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي متابعة ملف البناء على املاك الغير، وخصوصا انه مع اعادة اي اعمار يجب عدم اعادة البناء على المشاعات واملاك الغير في كل انحاء لبنان".
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ولفت إلى أن "الدويهي يعمل على تقديم مذكرة ليرفعها الى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ووزير العدل العتيد لالغاء عقود البيع الممسوحة والبيوعات التي تمت بموجب وكالات غير قابلة للعزل والتنازلات لاجانب نظمها بعض كتاب العدل لانها مخالفة لقانون تملك الاجانب".

وأشار إلى أن "الدويهي شدد على ان كل عملية اعادة بناء يجب ان ترفق بسند ملكية، خصوصاً وبحسب قوى الامن الداخلي هناك بين الجنوب والبقاع حوالي ٥٨٠٠ تعد ومخالفة بناء على املاك الغير والمشاعات".
 
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