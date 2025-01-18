تجمع الجمعيات الأهلية في صور ناقش قضايا اجتماعية وحياتية

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ثم ناقش المجتمعون قضايا اجتماعية وحياتية، وأخرى متعلقة بالمخالفات والتعديات الحاصلة في المدينة، وقرروا متابعتها بالتعاون مع بلدية صور وسائر الادارات المعنية والاجهزة الأمنية المختصة من خلال وفد يمثل التجمع.