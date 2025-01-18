Advertisement

لبنان

تجمع الجمعيات الأهلية في صور ناقش قضايا اجتماعية وحياتية

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1308116-638728129704401972.png
Doc-P-1308116-638728129704401972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد تجمع الجمعيات الأهلية في مدينة صور اجتماعا موسعا، وجه خلاله "تحية إكبار وإجلال للشهداء الأبرار الذين افتدوا الوطن ودافعوا عن سيادته وكرامة شعبه"، مهنئا الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية".
Advertisement

ثم ناقش المجتمعون قضايا اجتماعية وحياتية، وأخرى متعلقة بالمخالفات والتعديات الحاصلة في المدينة، وقرروا متابعتها بالتعاون مع بلدية صور وسائر الادارات المعنية والاجهزة الأمنية المختصة من خلال وفد يمثل التجمع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:32 | 2025-01-18
09:25 | 2025-01-18
09:03 | 2025-01-18
08:47 | 2025-01-18
08:38 | 2025-01-18
08:23 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24