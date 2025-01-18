درغام وعطية يزوران الميتروبوليت منصور وبحثا شؤون عكارية

زار النائبان اسعد درغام وسجيع عطية راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس الميتروبوليت باسيليوس منصور، وبحثا معه في شؤون إنمائية عكارية، وشؤون الطائفة، في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، وأعقب اللقاء مأدبة غداء.

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