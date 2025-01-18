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لبنان

درغام وعطية يزوران الميتروبوليت منصور وبحثا شؤون عكارية

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:25
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زار النائبان اسعد درغام وسجيع عطية راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس الميتروبوليت باسيليوس منصور، وبحثا معه في شؤون إنمائية عكارية، وشؤون الطائفة، في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، وأعقب اللقاء مأدبة غداء.
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اسعد درغام

سجيع عطية

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