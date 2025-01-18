غوتيريش: الجيش اللبناني ينبغي أن يسيطر على السلاح في كامل البلاد

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن "هناك انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان".



وإعتبر غوتيريش أنّ "وقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشاً"، مشدداً "على الالتزام به والجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ويجب ضمان حرية تحرّك قوات اليونيفيل".

Advertisement

تابع: "الجيش اللبناني ينبغي أن يسيطر على السلاح في كامل البلاد وهذا هو روح القرار الدولي 1701". وإعتبر غوتيريش أنّ "وقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشاً"، مشدداً "على الالتزام به والجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ويجب ضمان حرية تحرّك قوات اليونيفيل".تابع: "الجيش اللبناني ينبغي أن يسيطر على السلاح في كامل البلاد وهذا هو روح القرار الدولي 1701".



أضاف غوتيريش أنّه "من الضروري انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وفق الجدول المقرر ثم ينتشر الجيش اللبناني"، متابعاً "يجب ضمان حرية تحرك اليونيفيل وأشكر لبنان لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين".



واشار غوتيريش إلى أن "اتفاق غزة تطور مهم بالشرق الأوسط ويجب استثماره".