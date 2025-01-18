Advertisement

لبنان

هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
18-01-2025 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1308172-638728229498069836.jpg
Doc-P-1308172-638728229498069836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت السيدة زينب نصرالله، إبنة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله إنّ والدها الراحل "لا يقبل بإنكاء شهادته"، مؤكدة أن "الموت في سبيل الله كان مطلبه وأمنيته وهو يستحقّ أن تُختم حياته بالشهادة".
Advertisement
 
 
 
وفي مقطع فيديو تمَّ تناقلهُ عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، قالت نصرالله إنَّ حياة والدها كانت مليئة بالتضحيات والحرمان، وأضافت: "يقولون إن السيد مصاب وإنه ما زال على قيد الحياة. من يعلم بأخلاقِ السيّد يعي أنه ليسَ من الاشخاصِ الذين يقبلون بالتلاعبِ بمشاعرِ شعبِ المقاومة، على حساب حفظ روحِهِ وحياتِهِ، وخاصّةً في هذا الوقتِ الصّعب المليء بالجراحاتِ والآلام".
 
 
ودعت نصرالله الجميع إلى التجرد من المشاعر والابتعاد عن الكلام الذي يشير إلى أن نصرالله ما زال حياً، مؤكدة أنه "في عداد الشهداء، وهي الأُمنية التي طلبها طيلة حياته".
 
 
 
وخلال الساعات الماضية، انتشرت أخبار وأنباء مفبركة توحي بأن نصرالله ما زال على قيد الحياة، فيما تم أيضاً نشر بيانات كاذبة منسوبة إلى "حزب الله" تتحدث عن هذا الأمر.
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:28 | 2025-01-18
13:11 | 2025-01-18
13:00 | 2025-01-18
12:52 | 2025-01-18
12:19 | 2025-01-18
12:14 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24