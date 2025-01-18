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لبنان

تطوّر جديد.. نواف سلام يلتقي محمد رعد!

Lebanon 24
18-01-2025 | 12:06
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ذكرت قناة الـ"LBCI"، اليوم السبت، أنَّ اجتماعاً عُقد مؤخراً بين الرئيس المُكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكوميّ.
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بدورها، كشفت قناة "الجديد" تفاصيل جديدة عن الإجتماع الذي جمع سلام بـ"الخليلين" ورعد، موضحة أنَّ الأخير ركّز على الضمانات في تنفيذ القرار 1701 والتعيينات الأمنية وغيرها من البنود الحسَّاسة التي تعني "حزب الله" والخطوط العريضة للعناوين المُقبلة.
 
 
وذكرت القناة أنّ "الحزب دخل على خط التفاوض مباشرة مع سلام لعدم حصول أي سوء تفاهم آخر، وسيتولى النائب محمد رعد شخصياً التفاوض عن الحزب في العناوين التي تعنيه".
 
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