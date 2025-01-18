تطوّر جديد.. نواف سلام يلتقي محمد رعد!

ذكرت قناة الـ"LBCI"، اليوم السبت، أنَّ اجتماعاً عُقد مؤخراً بين الرئيس المُكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكوميّ.

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بدورها، كشفت قناة "الجديد" تفاصيل جديدة عن الإجتماع الذي جمع سلام بـ"الخليلين" ورعد، موضحة أنَّ الأخير ركّز على الضمانات في تنفيذ القرار 1701 والتعيينات الأمنية وغيرها من البنود الحسَّاسة التي تعني "حزب الله" والخطوط العريضة للعناوين المُقبلة.