من الرياض.. 3 فنانيين لبنانيين يكشفون: "متفائلون" (فيديو)

أعرب الفنانون عمار شلق، وسام صليبا وطوني عيسى، عن تفاؤلهم بالأوضاع في لبنان، وذلك لحظة وصولهم إلى السجاد البنفسجيّة في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" لعام 2025.

واجتمعَ النجوم جنباً إلى جنب على السجادة البنفسجية، وسيطرت على اللقاء الذي جمعهم أجواء من المرح، إذ قال شلق: "انا من الـ77 متفائل".

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(LBCI)



